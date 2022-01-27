Агент Анджорина высказался об интересе «Саутгемптона»

Футбольный агент Шерифф Анджорин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Тино Анджорина, арендованного у «Челси», прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Саутгемптон».

«Разговоры ведутся, через несколько дней вы все узнаете, других комментариев не. Тино полностью восстановился от травмы? Да, у него все отлично.», - приводит слова Шериффа «РБ-Спорт».

Напомним, что Анджорин перешел в «Локомотив» в сентябре этого года. С тех пор он принял участие в девяти матчах команды во всех турнирах, забив один гол.

В данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В Лиге Европы московский клуб располагается на четвертой строчке с двумя очками.