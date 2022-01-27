Боярский - о мотивации Азмуна в «Зените»: Гончая собака никогда не теряет своих навыков

Актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился своим мнением о будущем нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Сожалею, что Азмун переходит в «Байер». Я бы очень хотел, чтобы он остался в «Зените», но это его право выбирать свою судьбу. Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб, если он не перейдет в скором времени. Гончая собака никогда не теряет своих навыков», - приводит слова Боярского «СЭ».

Напомним, что накануне Сердар подписал с немецким «Байером» контракт, который будет действовать со следующего сезона и до 2027 года. Таким образом, Азмун до лета останется игроком «Зенита, когда закончится их сотрудничество согласно действующему контракту.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.