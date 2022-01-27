Хуниор Алонсо: Хочу выиграть чемпионат России в составе «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился ожиданиями от выступления в чемпионате России.

«Я приехал в молодой, но амбициозный клуб - это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими. Я буду работать и показывать все, на что способен, чтобы помочь «Краснодару» выиграть титулы», - приводит слова Алонсо пресс-служба «быков».

Отметим, что 28-летний парагваец подписал контракт с российским клубом до 30 июня 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, команда РПЛ заплатила за данную сделку восемь миллионов евро.

Напомним, что Алонсо защищал цвета «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Ранее в своей карьере игрок выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Лилль» и «Сельта».

В составе сборной Парагвая Алонсо отыграл 44 встречи и отметился двумя забитыми мячами.