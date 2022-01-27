Андрей Калайчев: Победа над «Спартой» показала, что Гисдоль и его штаб проводят качественную работу

– Игра «Локо» и победа над сильным соперником, который в этом сезоне участвовал в Лиге Европы, а сейчас готовится к матчам Лиги конференций, показывает, что Маркус Гисдоль и его штаб проводят качественную работу на сборах.

Собственно, еще в конце прошлого года, когда многие критиковали «Локомотив», я не уставал повторять: надо дать время тренерам поработать зимой, чтобы они заложили базу, а футболисты адаптировались к их требованиям.

Селекционная работа тоже пока внушает оптимизм, это показывает, в частности, игра форварда Яна Кухты. Три мяча нападающего в двух матчах – прекрасный показатель. Надеюсь, и в ходе сезона он подтвердит свой высокий уровень.