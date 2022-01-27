«Салернитана» согласовала с ЦСКА аренду Бохинена

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен близок к переходу в «Салернитану». Клубы уже согласовали между собой все условия платной аренды с обязательным правом выкупа, если итальянский клуб сохранит прописку в Серии А. Об этом сообщает «Метарейтинг».

По информации источника, теперь остается уладить последние вопросы с самим игроком, но в «Салернитане» уверены, что в ближайшее время закроют данный вопрос. Аренда принесет ЦСКА 350 тысяч евро, еще 3,5 миллиона будут стоить права на норвежца.

Напомним, Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел десять матчей, в которых забил два мяча.

После 21 матча «Салернитана» с 11 очками замыкает турнирную таблицы итальянской Серии А.