ЦСКА получил несколько предложений по Сигурдссону

Арендованный «Венецией» у ЦСКА полузащитник Арнор Сигурдссон, скорее всего, не доиграет текущий сезон в составе итальянского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, армейцы имеют на руках несколько интересных предложений по исландскому хавбеку, где есть варианты не только с арендой, но и с полноценной продажей.

Добавим, что Сигурдссон выступает за »Венецию» до конца сезона-2021/22. Сделка не предусматривает опции дальнейшего выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Арнор провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.