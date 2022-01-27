Семин оценил решение «Аталанты» не продавать Миранчука

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил решение «Аталанты» не продавать полузащитника Алексея Миранчука.

«Нет никакого смысла уходить в «Дженоа», команда - номер один на вылет. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте», что он против того, чтобы Миранчук уходил», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что российский хавбек имел возможность перейти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, однако главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал данную сделку.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.