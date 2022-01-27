Украинский тренер Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в своем твиттере.

По информации источника, Шевченко не смог разорвать контракт с «Дженоа». Примечательно, что 45-летний тренер был отправлен в отставку, но соглашение по-прежнему действует. Таким образом Польский футбольный союз решил сосредоточить свой выбор на польских тренерах.

Напомним, что сборная Польши является соперником сборной России в стыковом полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года.

В итальянском клубе Шевченко проработал два месяца. В общей сложности под его руководством команда сыграла в 11 матчах, в которых была одержала одна победа, три раза команда сыграла вничью и семь - проиграла.