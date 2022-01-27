Карпин поделился мнением о введении fan-ID

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о введении закона о Fan ID в РПЛ.

«Честно говоря, не вдавался в подробности по Fan ID. Не понимаю, что это такое, для чего, в чем задумка, хорошо это или плохо. Я так понимаю, что болельщики против, потому что это контроль? Ну они против этого контроля. Прежде всего, мне кажется, это неудобство», - приводит слова Карпина РИА Новости.

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.