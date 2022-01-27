Алексей Миранчук из-за травмы выбыл на срок до одного месяца

Российский полузащитник Алексей Миранчук из-за травмы не сможет помочь «Аталанте» в ближайших матчах. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В минувшую субботу в матче 23-го тура Серии A против «Лацио» (0:0) россиянин был заменен на 70-й минуте и уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра. 26-летний Миранчук получил травму подколенного сухожилия левого бедра второй степени. Ожидается, что на восстановление ему потребуется 20-25 дней.

Ранее появилась информация, что российский хавбек имел возможность перейти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, однако главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал данную сделку.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.