Карпин рассказал, какое на него впечатление оказал тренер «Спартака» Ваноли

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли произвел на него очень приятное впечатление.

«Познакомился с тренером «Спартака» Паоло Ваноли. Очень приятное впечатление произвел, очень грамотно расставил акценты, весь посыл, который он хочет дать «Спартаку», мне кажется очень правильным и очень корректным. Очень хорошая у нас с ним состоялась беседа, обмен мнениями», - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, 17 декабря «Спартак» подтвердил назначение Ваноли. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, зарплата итальянца составляет полтора миллиона евро в год.

Ваноли сменил на этом посту португальца Руя Виторию, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.