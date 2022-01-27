Анатолий Бышовец: Уход Азмуна - не потеря для «Зенита»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Возможности и потенциал Мостового и Сергеева в какой-то степени конкурентоспособны», - приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Напомним, что накануне Сердар подписал с немецким «Байером» контракт, который будет действовать со следующего сезона и до 2027 года. Таким образом, Азмун до лета останется игроком «Зенита, когда закончится их сотрудничество согласно действующему контракту.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.