Дмитрий Губерниев: Миранчук - настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Миранчук - настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Леша делает все возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира. За это он заслуживает самые теплые слова поддержки и уважения», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее появилась информация, что российский хавбек имел возможность перейти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, однако главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал данную сделку.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.