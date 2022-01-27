Форвард «Локомотива» Камано может пропустить около месяца из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано травмировал заднюю поверхность бедра и пропустит от трёх до четырёх недель. Об этом сообщает «Метарейтинг».

По информации источника, 27 января «железнодорожники» начали второй учебно-тренировочный сбор в Испании, гвинейский футболист остался в Москве и будет тренироваться под наблюдением врачей.

Напомним, что Камано перешел в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. В составе московского клуба он провел 51 матч, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.