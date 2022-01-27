Орлов раскритиковал введение fan-ID в РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о введении закона о Fan ID в РПЛ.

«Ну пускай Роднина нам расскажет. Журова вот сразу отыграла назад. Пусть Коля Валуев расскажет. Почему они не пошли к болельщикам, чтобы с ними поговорить, обсудить все? Эти посланники народа не пошли к народу. Вот как все в нашей стране перевернулось», - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.