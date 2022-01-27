Норвежский лыжник Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, он стал четвертым спортсменом в сборной Норвегии, который заразился инфекцией.

«Он изолирован в своей комнате. Выглядит здоровым, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», – приводит слова врача команды Ойстейна Андерсена VG.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается в качестве замены заболевшему в случае необходимости.

Отметим, что мужская сборная Норвегии вылетит в Пекин 30 января. В данный момент команда находится на высотном сборе в Италии.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.