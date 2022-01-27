Стали известны три соперника «Локомотива» на сборе перед возобновлением чемпионата

Определились три соперника московского «Локомотива» на втором тренировочном сборе в испанском Марбелье.

Первые две встречи «железнодорожники» проведут против команд из Швеции, последний спарринг состоится с норвежским коллективом. После этого клуб начнет готовиться к игре с «Краснодаром» в РПЛ.

Матчи пройдут против «Мальме», «Гётеборга» (оба - Швеция) и «Мельде».

По истечение 18-и туров «Локомотив» пребывает на шестом месте в таблице РПЛ с 28-я очками. Первый матч после возобновления отечественного турнира пройдет против «Краснодара».