«Ференцварош» в первом официальном матче под руководством Черчесова проиграл «Пушкаш Академии»

В матче перенесенного 4-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» в гостях проиграл Академии Пушкаша. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 45+4 минуте забил защитник Жоау Нуньеш.

Отметим, что команда Станислава Черчесова с 24-й минуты находилась в меньшинстве, с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Мухамед Бешич.

Таким образом, Академия Пушкаша с 34 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы. «Ференцварош» возглавляет чемпионата Венгрии, имея в своем активе 35 очков.