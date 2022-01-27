Сборная Ирана победила Ирак без Азмуна и вышла на ЧМ-2022 в Катаре

27 января на стадионе «Азади» в Тегеране состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между Ираном и Ираком. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч на счету Межди Тареми на 48-й минуте.

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун не прибыл в расположение своей сборной, находясь в Дубае (ОАЭ).

Благодаря этой победе Иран оформил путевку на чемпионат мира-2022. В его активе 19 баллов в группе и досрочный выход на мундиаль. Ирак набрал четыре очка и располагается на пятой строчке перед следующими матчами.