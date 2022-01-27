Фабрицио Романо: Влахович станет игроком «Ювентуса» в ближайшие дни

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все стороны сделки уже согласованы. Сумма перехода составит 75 млн. Зарплата игрока составит 7 млн. Влахович пройдёт медицинское обследование и заключит долгосрочный контракт с туринцами в ближайшее время.

В текущем сезоне серии А Влахович в 21-м матче забил 17 голов и отдал четыре голевые передачи. Отметим, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.