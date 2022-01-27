Роналду недоволен своей трансферной стоимостью по версии Transfermarkt

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду был оскорблен своей трансферной стоимостью на сайте Transfermarkt.

История произошла в 2020 году, когда сайт определил трансферную стоимость Роналду на отметке 75 млн евро.

«Мы вывесили в инстаграме список 10 самых дорогих игроков старше 33 лет. Роналду был на первом месте, но он сказал, что должен быть гораздо дороже. Он отправил сообщение нашим менеджерам соцсетей. Они ответили ему, почему так произошло. «В своей возрастной категории вы все равно № 1 с большим отрывом», — написали мы ему.

Между Роналду и следующим игроком в списке была разница в 30-50 млн фунтов. Он отправил нам несколько смайликов, а потом заблокировал в соцсетях», — цитирует The Athletic менеджера британского подразделения Transfermarkt Дэниела Буша.