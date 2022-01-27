Холанд рассказал, за какими нападающими наблюдает

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, за какими своими коллегами он следит.

«Я наблюдал за многими игроками, возьмем, к примеру, забегание за центральными защитниками, когда мяч у «десятки». В этом плане лучшим в мире, возможно, является Джейми Варди. Ван Перси - я много наблюдал за ним, он тоже левша. Я видел, как он забивает много голов, для меня было естественно следить за ним - приводит слова Холанда Sky Sports.

Отметим, что действующее соглашения Холанда с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

Напомним, Эрлинг перешел в «Боруссию» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 20 млн евро. С тех пор он провел за команду 75 матчей, забил 76 голов и отдал 20 результативных передач. В составе дортмундского клуба норвежец стал обладателем Кубка Германии.