Кучаев присоединился к «Рубину» на сбор в Турцию

Полузащитник Константин Кучаев присоединился к «Рубину» на их сборе в Турцию.
Хавбек пополнил состав казанской команды в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа. Действующий контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до окончания сезона 2023/24.
Напомним, что Кучаев находился в клубной системе ЦСКА с лета 2015 года. В составе взрослой команды красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
В нынешнем сезоне хавбек провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.
источник: ФК «Рубин»