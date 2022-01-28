«Интернасьонал» заявил, что Альберто не перейдет в «Зенит» в зимнее трансферное окно

«Интернасьонал» выразил уверенность в том, что их нападающий Юри Альберто не перейдет в «Зенит» зимой из-за соответствующего заявления президента клуба.

«Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано», — цитирует вице-президент клуба «СЭ».

Напомним, ранее различные СМИ сообщили, что «Зенит» достиг предварительной договоренности для перехода 20-летнего форварда.

Альберто является воспитанником «Сантоса», из которого он перешел в «Интер» в августе 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 33 игры за клуб, в которых он забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

Действующая трансферная стоимость Альберто оценивается в 12 миллионов евро по данным Transfermarkt.