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Станислав Черчесов: Нужно улучшать не только мой английский, но и командную игру

«Ференцварош» проиграл первый официальный матч под руководством российского специалиста
28 января 2022 00:33
автор: Александр Шульгин

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал первый официальный матч команды под своим руководством против Академии Пушкаша.

«Это был наш первый матч после зимнего перерыва, мы его не так себе представляли. Мы очень плохо вошли в игру. Пришлось покричать в раздевалке во время перерыва, что не очень мне свойственно, но я хотел заставить ребят собраться. Это сработало, но, к сожалению, не получилось сравнять счет.

Урок, извлеченный из этого матча, для меня в том, что нужно улучшать не только мой английский, но и командную игру», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, «Ференцварош» уступил сопернику в гостях со счетом 0:1, но остался лидером национального чемпионата, набрав 35 очков в 17 матчах.

Отметим, что подопечные Черчесова с 24-й минуты играли в меньшинстве.

источник: «РИА Новости»
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