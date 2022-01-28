Грузинский экс-форвард «Аякса» возглавил «Халл Сити»

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и шотландского «Рейнджерс» Шота Арвеладзе назначен главным тренером английского «Халл Сити».

«Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне эту возможность. Каждый, кто работает в сфере футбола, мечтает оказаться в Англии. Я очень счастлив, и моя семья гордится мной», - приводит слова 48-летнего специалиста клубная пресс-служба.

Контракт с грузинским наставником рассчитан на 2,5 года.

С 2017 по 2020 год Арвеладзе возглавлял ташкентский «Пахтакор», с которым дважды становился чемпионом Узбекистана и выходил в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, что в 2017 году наставником «Халла» был Леонид Слуцкий.