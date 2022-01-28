В матче Эквадор - Бразилия арбитр показал три красные карточки к 25-й минуте

28 января в эквадорском Кито проходит матч 15-го тура южноамериканского отбора на ЧМ-2022 между Эквадором и Бразилией.

К 25-й минуте арбитр показал показал три красные карточки, однако удаление Алиссона впоследствии было заменено желтой карточкой.

Голкипер сборной Колумбии Александр Домингес был удален с поля на 15-й минуте встречи. Играя на выходе, вратарь ударил нападающего Ришарлисона ногой в грудь. Судья посмотрел повтор момента и показал красную карточку.

Через пять минут бразильский защитник Эмерсон Роял получил вторую желтую карточку за удар ногой соперника и был вынужден покинуть поле.

На 31-й минуте вратарь Бразилии Алиссон изначально получил красную карточку за удар ногой в голову сопернику, однако судья отменил удаление и заменил наказание желтой карточкой.

В данный момент счет 0:1 в пользу Бразилии: Каземиро забил гол на шестой минуте встречи.