Аргентина без Месси добилась победы над Чили в матче отбора к ЧМ-2022

28 января состоялся матч 15-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022 между Чили и Аргентиной. Победу в этом противостоянии одержали сине-белые со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте Анхель Ди Мария вывел вперед сборную Аргентины. На 20-й минуте Бен Бреретон восстановил равновесие. На 34-й минуте Лаутаро Мартинес забил второй гол гостей, ставший победителем матча.

Лионель Месси не играл за аргентинцев в этой встрече из-за коронавируса.

По итогам этой встречи Аргентина продолжает занимать вторую строчку отбора вслед за Бразилией с 32-я очками. На счету чилийцев седьмое место и 16 баллов. Отставание от пятой строчки - Колумбии, которая претендует на путевку в Катар, составляет лишь один балл.