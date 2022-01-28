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Аргентина без Месси добилась победы над Чили в матче отбора к ЧМ-2022

Счет в этой встрече - 2:1.
28 января 2022 08:37
автор: Александр Бойченко

28 января состоялся матч 15-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022 между Чили и Аргентиной. Победу в этом противостоянии одержали сине-белые со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте Анхель Ди Мария вывел вперед сборную Аргентины. На 20-й минуте Бен Бреретон восстановил равновесие. На 34-й минуте Лаутаро Мартинес забил второй гол гостей, ставший победителем матча.

Лионель Месси не играл за аргентинцев в этой встрече из-за коронавируса.

По итогам этой встречи Аргентина продолжает занимать вторую строчку отбора вслед за Бразилией с 32-я очками. На счету чилийцев седьмое место и 16 баллов. Отставание от пятой строчки - Колумбии, которая претендует на путевку в Катар, составляет лишь один балл.

источник: «Советский спорт»
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