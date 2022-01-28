Азмун готов к выступлениям за вторую команду «Зенита»

Иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун заявил, что готов к любому раскладу в заключительные полгода выступлений за «Зенит».

«Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду», - сказал иранец в прямом эфире в своем инстаграме.

Напомним, Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером», в который перейдет летом 2022 года по истечении соглашения с «Зенитом».

В ответ питерский клуб пригрозил игроку санкциями за нарушение медицинского регламента вплоть до перевода во вторую команду на все оставшееся время.