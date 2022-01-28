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Тренер Эквадора - о матче с Бразилией: VAR убивает суть футбола, у нас отняли историческую победу

Матч между командами завершился со счетом 1:1.
28 января 2022 09:14
автор: Александр Бойченко

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро высказался о матче отбора к ЧМ-2022 с Бразилией. По ходу игры арбитр отменил два пенальти в ворота соперников и одну красную карточку.

«Мы явно шокированы развитием матча и странностью произошедшего. Я думаю, что, к сожалению, VAR убивает саму суть футбола. Мы чувствуем, что у нас украли наши шансы на историческую национальную победу. Эквадор играл за шанс попасть на чемпионат мира, мы чувствуем, что продолжим бороться, как бы ни было тяжело, сколько бы нам ни приходилось бороться, не важно, с кем нам придется драться», — цитирует Альфаро Metroecuador.

Бразильцы продолжают возглавлять таблицу отбора с 36-ю очками. На счету Эквадора третье место и 24 балла.

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