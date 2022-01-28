США, Ямайка, Мексика и Коста-Рика выиграли матчи в отборе на ЧМ-2022 в 9-м туре

28 января состоялись матчи девятого тура североамериканского отбора на ЧМ-2022. Победу одержали сборные США, Канады, Мексики и Коста-Рики.
США встречались с Сальвадором (1:0), Мексикав гостевом матче одолела Ямайку (2:1), Канада добилась уверенной победы над Гондурасом (2:0), а Коста-Рика в принципиальном матче смогла выиграть Панаму с минимальным счетом (1:0).
По итогам девяти туров таблицу продолжает возглавлять Канада с 19-ю баллами. Следом идут США (18) и Мексика (17).
В десятом туре пройдет встреча «кленовых листьев» и американцев.
источник: «Советский спорт»