Бывший нападающий «Локомотива» Кайседо перейдет в «Интер» на правах аренды

Экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо перейдет в «Интер» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги, который работал с Кайседо в «Лацио», планирует им заменить Хоакина Корреа, который выбыл как минимум на месяц из-за травмы. Поскольку в следующем месяце «Интер» встретится с «Миланом» и «Ливерпулем», клуб хочет дать главному тренеру больше возможностей.

В текущем сезоне Кайседо провел девять матчей за «Дженоа» в серии А, забил один гол и отдал три передачи.