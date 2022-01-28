Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за введения fan ID

Активная часть болельщиков «Крыльев Советов» присоединилась к бойкоту матчей из-за введения fan ID на спортивных мероприятиях в России.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол», — говорится в заявлении объединения Ultras'8.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.