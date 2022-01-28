Кофрие - о своих удалениях: Красные карточки в РПЛ были необязательными, особенно против «Сочи»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своей манере игры с момента прихода в российский чемпионат.

– Три удаления в 14 матчах, считая четыре игры в Лиге Европы. Согласитесь, многовато.

- Несомненно. В матче с «Наполи» я мог избежать первой желтой карточки. Что касается второго, то считаю, что фол был необходим, потому что Осимхен бежал к воротам и получил явную возможность забить гол. Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды.

Но два удаления в чемпионате были необязательными. Особенно в матче с Сочи», - передает слова Кофрие Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Кофрие сыграл в десяти матчах за «Спартак» в РПЛ, отметившись одной голевой передачей. Его переход из бельгийского «Сент-Трюйден» обошелся спартаковцам в 2,50 миллиона евро.

Защитник пропустит матч с ЦСКА после возобновления чемпионата.