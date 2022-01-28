Хендрикс не жалеет о времени, проведенном в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс, отданный в аренду «Фейеноорду», заявил, что не жалеет о переходе в столичный клуб в прошлом году.

«Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор. Просто в спортивном плане, к сожалению, не сложилось. Не чувствую, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс проявить себя.

Жизнь в Москве была прекрасной, все шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды не с опущенными руками», — приводит слвова Хендрикса NOS», - приводит слова футболиста NOS.

Напомним, в текущем сезоне Хендрикс провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Во время зимней паузы в «Спартаке» сменился главный тренер: вместо отправленного в отставку португальца Руя Витории команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.