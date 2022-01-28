Макдэвид вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по набранным очкам

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по количеству набранных очков за эту команду.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид забил один гол во встрече с «Нэшвиллом». На его счету 632 (216+416) очка в 445 играх НХЛ. 25-летний нападающий находится на шестом месте в истории «Эдмонтона» по набранным очкам, обогнав Райана Смита.

Канадец выступает за «Эдмонтон» с сезона 2015/16.

Уэйн Гретцки занимает первое место в истории франшизы с 1669 очками в 696 играх.