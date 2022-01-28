Хавбек «Краснодара» и сборной Польши Джегош Крыховяк рассказал, кто должен возглавить сборную Польши перед матчем с Россией в стыковом противостоянии за право выйти на ЧМ-2022.

«До матча с Россией осталось немного времени. Назначение нового тренера будет ключевым. Важно, чтобы он как можно скорее привык к коллективу. Адам Навалка, хорошо знающий игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Однако это всего лишь мое мнение. Я не принимаю решений.

Я уверен, что многие в команде поддержали бы эту идею. У меня хорошие воспоминания о работе с Навалкой. Каждый тренер терпит неудачу и вынужден уйти, но это не значит, что он плохой специалист. Таков футбол», - передает слова Крыховяка interia.pl.

Напомним, под руководством Соузы Польша заняла второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 и завоевала право принять участие в стыковых матчах за путевку в Катар.

24 марта 2022 года в Москве поляки проведут полуфинальный стыковой поединок против сборной России. Победитель 29 числа сыграет с командой, которая окажется сильнее в паре Швеция - Чехия.