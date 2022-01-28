Газизов показал в суде расписку Федуна о передаче акций «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов на заседании Октябрьского районного суда Уфы продемонстрировал расписку владельца столичного клуба Леонида Федуна о передаче ему части акций красно-белых.

Как сообщает «БО Спорт», представители москвичей сразу потребовали проверить ее подлинность, из-за чего заседание вновь пришлось перенести на 4 марта.

Отметим, что сам Федун снова не смог присутствовать в здании суда, о чем предварительно уведомил судью. Ожидается, что 4 марта Леонид Арнольдович все же прибудет в столицу Башкирии.

Напомним, Газизов подал исковое заявление к московскому клубу с требованием о взыскании стоимости части акций «Спартака», которые ему якобы обещал Федун при назначении генеральным директором клуба. Также Газизов требует восстановить его в этой должности.