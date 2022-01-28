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РУСАДА сдвинуло сроки дисквалификации Маркова, апелляция хоккеиста удовлетворена

Во всех остальных требованиях экс-игроку было отказано
28 января 2022 13:02
автор: Александр Шульгин

РУСАДА заявило о том, что апелляция бывшего хоккеиста Андрея Маркова в части исчисления срока его дисквалификации за нарушение антидопингового законодательства была удовлетворена.

»24 января 2022 года Национальным центром спортивного Арбитража было вынесено Решение по апелляционной жалобе, поданной спортсменом Марковым Андреем на Решение Дисциплинарного антидопингового комитета от 29 июня 2021 года.

Национальный центр спортивного Арбитража решил удовлетворить требования спортсмена в части исчисления срока дисквалификации, а именно считать началом срока дисквалификации 01 июля 2020 года. Таким образом, назначенный Дисциплинарным антидопинговым комитетом срок дисквалификации на 18 месяцев истек 01 января 2022 года.

В удовлетворении остальных требований спортсмену было отказано.

На основании вышеизложенного, РАА «РУСАДА» обращает внимание, что апелляционная инстанция подтвердила Решение Дисциплинарного антидопингового комитета в части признания спортсмена нарушившим антидопинговые правила по п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил 2016 года, действовавших на момент совершения спортсменом нарушения антидопинговых правил», - говорится в заявлении организации.

Напомним, Марков был дисквалифицирован за нарушение антидопингового законодательства на 1,5 года осенью 2021 года. Спортсмен завершил карьеру игрока в 2020 году и вошел в тренерский штаб подольского «Витязя», однако быстро его покинул.

В НХЛ Андрей наиболее известен по выступлениям за «Монреаль Канадиенс».

источник: РУСАДА
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