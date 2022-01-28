Зарема Салихова заявила, что была изначально против подписания Кокорина

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о том, что подписание контракта с нападающим Александром Кокориным было личной инициативой экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Кокорин - это только Газизова инициатива. Я была сильно против, потому что видела его тусовки в Монако. У него типаж футболиста, который вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми. В каникулы они реально отдыхают, не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все у нас режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

«Нет, нет, мы без Кокорина мы не победим, он нас бесплатно-бесплатно». А по факту он сделал, что у него более четырех миллионов. Он не назвал это прямо агентским. Это бонус при подписании. Еще вопрос, сколько из этих денег получил лично Кокорин. Плюс какая-то нереальная геометрическая прогрессия у него была по зарплате, как и у Урунова. За гол плюс пас, за результативные действия», - приводит слова Салиховой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» подписал Кокорина в качестве свободного агента. После одного проведенного в составе команды сезона клуб смог продать игрока в итальянскую «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в клубе Кокорину отдельно платили дополнительно 22 миллиона рублей за соблюдение режима.

В текущем сезоне россиянин всего пять раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями.