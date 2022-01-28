Роналду рассказал, когда у него состоится свадьба с Джорджиной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, когда у него состоится свадьба с возлюбленной Джорджиной.

«Я всегда говорю Джорджине, что когда происходит этот щелчок, как и все в нашей жизни, она понимает, о чем я говорю. Это может быть через год, а может через полгода или месяц. Я на 1000 процентов уверен, что это произойдет», — сказал Роналду в реалити-шоу «Я - Джорджина».

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. Вместе у пары есть общая дочь Алана Мартин. В конце 2021 года влюбленные объявили, что ждут близнецов. Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.