Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за подписание полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

За сборную Португалии футболист отыграл 26 матчей.
28 января 2022 13:30
автор: Владислав Корегин

Стала известна о том, какую сумму планирует заработать «Вулверхэмптон» на потенциальной продаже опорного полузащитника клуба Рубена Невеша этой зимой.

Как сообщает The Sun, руководство «волков» будет рассматривать предложения не ниже 40 миллионов фунтов стерлингов. При этом в команде уверены, что 24-летний португалец останется в клубе как минимум до конца текущего сезона. Также отмечается, что в услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Невеш присоединился к составу «Вулверхэмптона» в июле 2017 года. За это время он принял участие в 197 матчах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную Португалии хавбек отыграл 26 встреч.

источник: The Sun
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душаУкраинская дзюдоистка Белодед поделилась снимками: плохая девочкаБузова в футболке и без бюстгальтера случайно засветила лишнее
Крюгер — в ауте, Клэбо и Йохауг — в изоляции. В Норвегии перед Олимпиадой творится ковид-ужас
Коронавирус продолжает выбивать участников Олимпиады из разных стран.
Россия на Олимпиаде-2022: детальный прогноз по золотым медалям
4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, на которой российские спортсмены будут претендовать на победу во многих дисциплинах. Полный расклад - в нашем видео.
Молдавский заберет у Бейдера последнее. Расклад и лучшие ставки на Bellator 273
В ночь на 30 января в Финиксе пройдет представительный турнир под эгидой Bellator, в главном бою которого российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с действующего чемпионом Райаном Бейдером.
Панарин и Малкин прервали «русскую депрессию» в НХЛ (видео)
Артемий Панарин и Евгений Малкин открыли счет в очередных матчах своих команд в регулярном чемпионате НХЛ. Правда, «Рейнджерс» в итоге проиграл «Коламбусу» (3:5), а «Питтсбург» дома в овертайме уступил «Сиэтлу» (1:2).
Гуд-бай, Азмун, адьос, Кордоба. Обзор трансферов РПЛ
История с переходом Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» приобретает новый поворот.
Еще два года назад он рисовал лучше, чем прыгал, а сейчас едет на Олимпиаду за золотом. Портрет Марка Кондратюка
Рассказываем о новом лидере российской мужской «фигурки», чьего имени еще недавно никто не знал.
Что происходит? Биатлонисты пошли на штрафной круг — в Пекин не полетели сразу пятеро из олимпийской команды
Наши биатлонисты не смогли в полном составе отправиться на Олимпиаду. Причины этому разные, в том числе - организационные проколы.
NaVi возвращается! Расклады на BLAST Premier Spring Groups 2022 по CS:GO
C 28 января по 6 февраля пройдет онлайн-турнир с участием 12 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 200 тысяч долларов.
Шакил О’Нил ради букмекера продал долю в клубе НБА
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отказался от акций «Сакраменто Кингз», чтобы стать послом WynnBet.
Опять что-то намутили. Похоже, РПЛ откажется от Fan ID, слова Соловьева и Пескова — сигнал
Неожиданным образом разворачивается ситуация вокруг свежепринятого закона о Fan ID.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика