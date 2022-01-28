«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за подписание полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

Стала известна о том, какую сумму планирует заработать «Вулверхэмптон» на потенциальной продаже опорного полузащитника клуба Рубена Невеша этой зимой.

Как сообщает The Sun, руководство «волков» будет рассматривать предложения не ниже 40 миллионов фунтов стерлингов. При этом в команде уверены, что 24-летний португалец останется в клубе как минимум до конца текущего сезона. Также отмечается, что в услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Невеш присоединился к составу «Вулверхэмптона» в июле 2017 года. За это время он принял участие в 197 матчах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную Португалии хавбек отыграл 26 встреч.