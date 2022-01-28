Магомед Оздоев: Убежден, что Азмун будет забивать в Германии не меньше, чем в России

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о трансфере своего одноклубника Сердара Азмуна в «Байер» по истечении текущего сезона.

«Cупер, что он уедет в Европу, я искренне за него рад, буду по нему скучать — мы очень давно знакомы, вместе играли почти восемь лет.

Убежден, что Азмун будет забивать в Германии не меньше, чем в России — у него есть определенный уровень, который он всегда держит. Надеюсь, он будет прогрессировать, и в дальнейшем окажется еще в более сильной команде», — заявил Оздоев в интервью интернет-изданию Bobsoccer.

Напомним, Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером», в который перейдет летом 2022 года по истечении соглашения с «Зенитом».

В ответ питерский клуб пригрозил игроку санкциями за нарушение медицинского регламента вплоть до перевода во вторую команду на все оставшееся время.