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Влахович проходит медосмотр в «Ювентусе» (фото)

В скором времени туринский клуб объявит о подписании сербского футболиста.
Влахович проходит медосмотр в «Ювентусе» (фото)
28 января 2022 13:46
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Ювентус»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович находится в шаге от того, чтобы пополнить состав «Ювентуса» в зимнее трансферное окно.

Отметим, что пресс-служба туринского клуба опубликовала фотографии, на которых 22-летний серб прибыл в расположение «бьянконери» для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что в скором времени «старая синьора» официально объявит о подписании футболиста.

Ранее стало известно, что «Ювентус» заплатит за нападающего около 75 миллионов евро. При этом игрок будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи в 21 матче.

источник: ФК «Ювентус»
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