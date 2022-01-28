Влахович проходит медосмотр в «Ювентусе» (фото)

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович находится в шаге от того, чтобы пополнить состав «Ювентуса» в зимнее трансферное окно.

Отметим, что пресс-служба туринского клуба опубликовала фотографии, на которых 22-летний серб прибыл в расположение «бьянконери» для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что в скором времени «старая синьора» официально объявит о подписании футболиста.

Ранее стало известно, что «Ювентус» заплатит за нападающего около 75 миллионов евро. При этом игрок будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи в 21 матче.