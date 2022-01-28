Адвокат: У представителей «Спартака» возникло много вопросов к судье

Известный адвокат Александр Добровинский поделился новостями об очередном слушании дела по иску Шамиля Газизова к руководству московского «Спартака», которое состоялось в Октябрьском районном суде Уфы.

«Слушание по делу Спартака и Шамиля Газизова перенесено на 4 марта. Насколько я знаю, у представителей Спартака возникло много вопросов к судье. Газизов говорит, что «Спартак» заработал на Кокорине. А насколько я знаю, «Спартак» потерял более четырех миллионов», - рассказал «Советскому спорту» Добровинский.

Напомним, ранее стало известно о том, что во время заседания Газизов продемонстрировал расписку владельца столичного клуба Леонида Федуна о передаче ему части акций красно-белых.

Представители москвичей сразу потребовали проверить ее подлинность, из-за чего заседание вновь пришлось перенести.

Отметим, что сам Федун снова не смог присутствовать в здании суда, о чем предварительно уведомил судью. Ожидается, что 4 марта Леонид Арнольдович все же прибудет в столицу Башкирии.

Напомним, Газизов подал исковое заявление к московскому клубу с требованием о взыскании стоимости части акций «Спартака», которые ему якобы обещал Федун при назначении генеральным директором клуба. Также Газизов требует восстановить его в этой должности.