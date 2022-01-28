«Монако» попросит у «Реала» не менее 80 миллионов евро за полузащитника Чуамени

Руководство «Реала» отправило запрос «Монако» по возможному трансферу опорного полузащитника клуба Орельена Чуамени.

Как сообщает Marca, представители «монегасков» заявили, что готовы продать 22-летнего футболиста в стан «сливочных», если за него предложат 80-100 миллионов евро. Отметим, что мадридская команда рассматривает французского игрока в качестве альтернативы хавбеку Каземиро.

Напомним, Чуамени выступает за «Монако» с января 2020 года – на его счету 76 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции полузащитник провел семь встреч.