«Правильное решение». Семин отреагировал на решение «Аталанты» по Миранчуку

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление руководства итальянской «Аталанты» о том, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук не покинет ее в текущее зимнее трансферное окно.

«Правильное решение. Нет никакого смысла уходить в «Дженоа», команда - номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдет там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте», что он против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее во многих СМИ появилась информация о том, что Миранчук может уйти в аренду в «Дженоа». В приобретении россиянина был заинтересован и бывший главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В текущем сезоне Миранчук провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.