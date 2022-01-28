Гончаренко - о Зубике: Увольнять человека в коридоре - это неправильно

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал увольнение его помощника из клуба Руслан Зубика. Именно его уход стал причиной разногласий белорусского специалиста с руководством «быков».

— Увольнение Зубика — человека, которого приходил именно к вам. Это послужило триггером в ваших отношениях с «Краснодаром»?

— Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Юрьевич Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре… Я считаю, что это как-то неправильно», - сказал Гончаренко в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Гончаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.