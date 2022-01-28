Гончаренко - об увольнении из «Краснодара»: Я не вижу, за что мне должно быть стыдно

Бывший наставник «Краснодара» рассказал о том, как он узнал об увольнении из стана «быков». Виктор Михайлович покинул пост главного тренера в начале января.

— Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

— О расторжении контракта вы уже знали или прочитали на сайте?

— Нет, не знал. Прочитал на сайте», - передает слова Гончаренко «Коммент.Шоу».

Напомним, Гончаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.