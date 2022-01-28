Гендиректор «Ротора» - о fan ID: Футбол при пустых трибунах - это и не футбол вовсе

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказался о введении в России системы fan ID.

«Логика введения Fan ID понятна. Это и безопасность, и контроль, и порядок на стадионах. Но считаю, что здесь по возможности нужно избежать резких движений. Все должно быть постепенно, и самое главное - это не должно сказаться на посещаемости матчей. Болельщиком необходимо дорожить, потому что футбол при пустых трибунах - это совершенно другая игра. Можно сказать, это и не футбол вовсе. Сейчас мы уже имеем серьезные ограничения в виде QR-кодов из-за коронавируса. Здесь все очевидно и совершенно объективно, потому что здоровье стоит на первом месте. Нужно исключить даже малейший риск. Но тем не менее определенную часть болельщиков мы теряем. Введение Fan ID станет еще одним ударом, ведь процедура получения паспорта болельщика не такая простая. Однозначно части аудитории мы лишимся», - приводит слова функционера «РИА Новости».

Напомним, ранее фанаты волгоградского клуба присоединились к акции бойкота матчей в связи с принятием нового закона об обязательной идентификации болельщиков, посещающих спортивные соревнования, обязывающего каждого из них оформлять персонифицированную карту.

Добавим, что «Ротор» выступает в ФНЛ.